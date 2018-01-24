Nokia 10 с шестью камерами

Мы буквально только вчера говорили о том, что компания Nokia планирует показать рынку какой-то очень крутой смартфон, который будет снимать сразу с пяти камер, а сегодня в сети появилась информация о чертежах, которые указывают на целую систему камер для Nokia 10. Говорить с уверенностью о том, что смартфон реально будет работать с этими камерами мы пока что не можем, так как слух на то и слух - он может оказаться выдумкой из интернета. Но, у компании Nokia есть цель удивить рынок и ранее это удавалось за счет крутых смартфонов с хорошей камерой, некоторые модели и на данный момент считают эталоном качества фото. Так что, стоит немного подождать и мы получим более детальную информацию о данном гаджете и тогда уже можно будет говорить о его возможностях конкурировать с другими смартфонами на этом рынке флагманов.