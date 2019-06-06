Nokia 2.2 стоит 100 долларов

2019-06-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nokia 2.2; [70]
Довольно часто пользователи не могут приобрести себе смартфон, так как он стоит очень дорого, а доступные варианты просто не позволяют как-то насладиться качеством сборки или хотя бы известным логотипом на тыльной панели. Благо, на рынок официально представили смартфон Nokia 2.2, который стоит 100 долларов, отлично подходит для работы, общения, игр и прочих забав, которые вы только можете придумать. Нужно понимать, что это довольно доступное решение, ведь компания Nokia сейчас уже не на тех позициях, как было раньше. Но, если вы хотите крутой смартфон за вполне разумные деньги, то обязательно обратите внимание на данный продукт, ведь ничего дешевле и лучше этого смартфона вы просто не найдете на просторах интернета, это факт.


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