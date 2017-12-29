Nokia 3310 4G на базе кастомного Android засветился в Китае

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA засветилась новая версия телефона Nokia 3310, который еще не был представлен официально. Речь идет о модели Nokia 3310 4G. Напомним, что изначально переизданная модель работала лишь в сетях 2G. Позже вышла версия с поддержкой сотовой связи третьего поколения. Теперь же пользователям предложат поддержку LTE. Отметим, что новинка, в отличие от предшественников, будет работать под управлением YunOS, созданной уже для смартфонов, а не простых телефонов, китайской компанией Alibaba на основе Android. Это означает более мощный процессор и увеличенный объем памяти.