Nokia 3310 в новом обличии

Вышла новая версия смартфона Nokia 3310, которая теперь поддерживает 4G сети и позволяет вам общаться в интернете на большой скорости, получать доступ к данным и так далее. Конечно, не совсем понимаю зачем на смартфоне с диагональю дисплея в 2,4 дюйма с разрешением 320 на 240 иметь возможность выходить в интернет на таких скоростях, ведь видео никто на нем смотреть точно не станет, тоже самое с играми или чем-то в таком духе. Пользователи могут переписываться в мессенджерах, да, но для этого хватило бы и 2G модема, зачем сюда поставили LTE я понять не могу. Да и стоимость гаджета пока не называется, то есть, компания не хочет пугать вас заранее и посмотрит на общую реакцию публики, а потом уже расскажет о ценнике. В принципе, сам смартфон достаточно неплох, если стоит дешево и может быть куплен любым пользователем.