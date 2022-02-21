Nokia 5.4 был замечен в Geekbench под управлением Android 12

Недавний список Geekbench показывает, что Nokia 5.4 теперь входит в список устройств Nokia, тестируемых с новой операционной системой Android 12. Ранее было известно, что в Geekbench появились Nokia 2.4, Nokia 3.4 и Nokia G10, работающие на ОС Android 12.

Nokia явно стремилась к тому, чтобы большая часть ее нынешних смартфонов работала на последней версии Android от Google, и множество продуктов Nokia прошли тестирование на Android 12. Как и ожидалось, Android 12 содержит множество изменений в пользовательском интерфейсе и общей функциональности, которые повышают производительность системы.

Согласно списку Geekbench, Nokia 5.4 набрал 309 баллов в одноядерном тесте и 1331 балл в многоядерном тесте. С другой стороны, Android 12 включает в себя самые большие конструктивные изменения в траектории развития Android на сегодняшний день. Весь опыт изменения пользовательского интерфейса, цветов, форм, света и понятий просто волнует. Android 12 более выразительный, динамичный и предлагает довольно инновационный персонализированный опыт по всем направлениям. Android 12 также отражает унифицированную среду для программной и аппаратной экосистемы в рамках единого языка дизайна под названием Material You. Другие функции ОС Android 12 включают плавное движение и анимацию, переработанные системные пространства и улучшенную архитектуру безопасности.