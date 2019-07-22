Nokia 6.2 и Nokia 7.2 представят в августе

До сих пор различные слухи и сообщения о Nokia 6.2 и Nokia 7.2 утверждают, что две трубки должны появиться в конце августа или в начале сентября. Но, согласно Nokiapoweruser , скорее всего, релиз назначен на август. А учитывая, что HMD Global поспешила сертифицировать несколько телефонов для России и Индии, августовское объявление не кажется таким уж маловероятным.

Оба смартфона будут поставляться с 48-мегапиксельным сенсором задней камеры с 120-градусной широкоугольной съемкой и круглым модулем камеры, таким как Lumias. Nokia 6.2 и 7.2 будут практически идентичными внешне, однако начинка у них будет разной.

Nokia 6.2 приписывают Snapdragon 660, дисплей Full HD+, аккумулятора на 3500 мА·ч, 3,5-миллиметровый вход для наушников и USB Type-C. Nokia 7.2 получит ряд улучшений, которые, вероятно, коснутся процессора и камеры.