Nokia 6 (2018) без Oreo

В сети появилась новая информация о мобильном телефоне Nokia 6 (2018), который в самое ближайшее время уже планируют показать в сети. Устройство получило весьма привлекательные характеристики и если вы фанат именно этого бренда, то вас все устроит точно. Проблема лишь в том, что продукт не получит операционную систему Android 8.0 Oreo прямо из коробки - производитель планирует продавать смартфон на операционной системе 7.1.1. Конечно, в самое ближайшее время должно прийти обновление операционной системы и мы верим, что производитель уже этим занимается, но на дворе 2018 год и выпускать смартфон, тем более не бюджетного уровня, с операционной системой прошлого поколения - не круто. Да и пока что большие вопросы к стоимости устройства, производитель пока что не сильно много информации поведал.