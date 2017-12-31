Nokia 6 (2018) и Nokia 3310 4G засветились в Китае

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фото и подробные характеристики смартфона Nokia 6 (2018), который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 5,5-дюймовым Full HD-дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon 630 или 660, 4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, 16-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3000 мАч. Размеры устройства равны 148,8:75,8:8,15 мм, а вес – 172 г.

Что до кнопочного Nokia 3310 4G, то ему прочат 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320:240 пикселей, аккумулятор на 1200 мАч, 2-Мп основную камеру, двухъядерный чипсет с частотой 1,5 ГГц, 512 МБ встроенной и 256 МБ оперативной памяти, а также операционную систему YunOS 5.2.0 (форк Android от Alibaba). Размеры телефона равны 117:52,4:13,35 мм, вес – 73,5 г.