Nokia 6 (2018) и Nokia 7 обновляются до Android 8.0 Oreo

Компания HMD Global начала бета-тест обновления прошивки со свежей операционной системой Android 8.0 Oreo для смартфонов Nokia 6 (2018) и Nokia 7. Отметим, что прошивка для Nokia 6 (2018) и Nokia 7 пока доступно только для китайских пользователей. Продажи второго поколения Nokia 6 стартовали 10 января. Изначально аппарат работал под управлением Android 7.1.1 Nougat. Что до Nokia 7, то его релиз состоялся в октябре прошлого года.

Nokia 6 (2018) оснастили 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и традиционным соотношением сторон 16:9, процессором Snapdragon 630 (2,2 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной памяти, 16 Мп основной камерой с фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальной камерой и аккумулятором на 3000 мАч.