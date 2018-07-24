Nokia 6 (2018) сняли с продажи через полгода после выхода

Сетевые источники сообщают о том, что компания HMD Global решила прекратить продажи смартфона Nokia 6 (2018) в Китае. Аппарат, который на других рынках продается под названием Nokia 6.1, был представлен всего полгода назад. Причина снятия с продажи проста – конкуренция со своим же смартфоном Nokia 7, который имеет тот же чипсет, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также аналогичный ценник в 175 долларов. Не забываем и о еще более интересной модели Nokia X5 (Nokia 5.1), которая была представлена чуть больше недели назад.

Nokia X5 оснащается однокристальной системой MediaTek Helio P60 (уровень производительности Snapdragon 636) с выделенным двухъядерным блоком для работы с ИИ, 5,84 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720, 3 или 4 Г оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, двойной основной камерой на 13 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп с поддержкой распознавания по лицу, аккумулятор на 3060 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 8.1. Цена младшей версии составляет 150 долларов. Как видите, Nokia 6.1 этой новинке проигрывает вчистую.