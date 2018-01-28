Nokia 7 Plus на Snapdragon 660 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о смартфоне Nokia 7 Plus, который еще не был представлен официально. Протестированное устройство характеризуется процессором Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 8.0 Oreo. Напомним, что Nokia 7 оснащен чипсетом Snapdragon 630, 16-Мп камеры с оптикой ZEISS и светосилой f/1,8, 5,2-дюймовым Full HD-дисплеем, 64 ГБ встроенной памяти, 5-Мп камерой для селфи к и аккумулятором на 3000 мАч. Какие из этих характеристик наверняка достанутся Nokia 7 Plus.