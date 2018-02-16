Nokia 7 Plus на новых фотографиях

В сети появилась информация и изображения о мобильном телефоне Nokia 7 Plus, который оказался весьма популярным среди пользователей Азии. Дело в том, что там ценят именитый бренд даже больше, чем в нашем регионе, а благодаря невысокой стоимости и приличным характеристикам, устройство дает вам громадный набор возможностей для повседневной жизни. Вы можете снимать фото и видео, общаться в мессенджерах, получать удовольствие от игровых продуктов и так далее. Пока что цена смартфона не названа, да и в целом дизайн пока что только на фотографиях заметили, но продукт уже привлекает к себе внимание публики. Думаю, у многих возникнет желание его приобрести, если производитель создаст адекватное решение в плане стоимости. А пока что можно лишь ждать, когда производитель покажет свою новинку и расскажет все детали.