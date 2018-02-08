Nokia 7 Plus на новых снимках

На просторах китайских форумов активно рассказывают о новом смартфоне Nokia 7 Plus, вот только точных характеристик или фотографий пока что никто не получил. Компания Nokia сама никак не реагирует на данную информацию, а пользователи уже стали распространять разного рода фотографии в сети. Вот, например, показали очередной фейк передней панели гаджета. Стоит понимать, что современные технологии пока что не дают возможности создавать смартфоны с дисплеем, у которого вообще нет рамок справа и слева, плюс такая рамка не позволила бы вам спокойной держать смартфон в руках и пользоваться им с комфортом. Так что данной фотографии верить не стоит, но обязательно обратите внимание на сам продукт, ведь он обещает быть весьма и весьма интересным. Ждем уже официального анонса, надоело гадать и надеяться.