Nokia 7 Plus получит 6-дюймовый дисплей и сдвоенную камеру Carl Zeiss

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Nokia 7 Plus, который должен стать первой полноэкранной моделью в ассортименте компании HMD Global. Сообщается, что аппарат оснастят 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, технологией объемного звучания, тремя микрофонами для записи качественного звука и поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки, основную камеру с датчиками 13 и 12 Мп и фронтальную 16 Мп камеру с логотипами Carl Zeiss. Предыдущие слухи прочили смартфону процессор Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 8.0. Цена Nokia 7 Plus составит около 300 долларов.