Nokia 8 Pro показали на фотографиях

В интернете появилась информация о том, что смартфон Nokia 8 Pro выйдет в самое ближайшее время и работать он будет на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Пока что это лишь слух, но мы в нем как-то не сомневаемся. Разработчики из HMD умеют создавать качественные решения, просто не всегда у них эти решения становились популярными. Однако, у этого гаджета будет крутая камера, производительная начинка и можно со спокойной душой говорить о том, что продукт будет конкурировать с другими флагманами более продаваемых марок. Мы уже ждем релиза смартфона и сильно надеемся, что производитель не заломит цену. Ведь, если это случится, то придется очень сильно постараться для адекватных продаж. Помимо этого, нам обещают стандартный набор фишек вроде дисплея 18:9 и прочих моментов. Думаю, будет интересный анонс.