Nokia 8 Pro получит револьверную камеру

Недавно в сети появилась информация о смартфоне Nokia 8 Sirocco, который должен возродить популярную в прошлом марку. Как сообщает ресурс NokiaPowerUser, аппарат выйдет в продажу под названием Nokia 8 Pro. Его дебют ожидается в августе-сентябре этого года. Главными особенностями новинки станут топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845 и «револьверная» камера с пятью объективами и технологией «вращающегося зума» от Zeiss. Также смартфону прочат сканер отпечатков пальцев под основной камерой, дисплей с соотношением сторон 18:9 и стеклянную заднюю панель.