Nokia 8 Pro слили в сеть

Появились характеристики мобильного телефона Nokia 8 Pro. Не могу сказать, что это прямо самый популярный смартфон и пользователи ждут его больше, чем все остальное в этом году, но характеристики должны вас порадовать. За основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 835, поддерживать его производительность будет оперативная память на 6 гигабайт, встроенной памяти 128 гигабайт. Благодаря дисплею на 5,5 дюймов с разрешением 2560 на 1440 точек, картинка выглядит просто шедеврально. Есть ощущение, что с такого дисплея можно будет любые книги читать и не ощущать напряжения на глаза, что для меня очень важно. Говорить про качество камеры пока рано, так как на бумаге одно, а в жизни — совсем другое. Будем ждать официального анонса продукта, чтобы рассказать вам все в деталях.