Nokia 8 Sirocco слили в сеть

Мобильный телефон Nokia 8 Sirocco рассекретили еще до его официального анонса. Правда, нам уже не кажется, что такие вот секретные операции по сливу информации в сеть проходят без тесного контакта с самим производителем. Вот в интернете появились данные о гаджете Nokia 8 Sirocco и все стали активно обсуждать процессор Qualcomm 845, 6 гигабайт оперативной памяти, камеру неплохую и оптику, дизайн корпуса. Это же лучший пиар, при том, он абсолютно бесплатный - отдаешь информацию одному сайту или издательству и завтра уже весь интернет о твоем продукте знает. Собственно, так произошло и с Nokia 8 Sirocco - гаджет рекламируют во всем интернете, все уже хотят увидеть эту новинку от знаменитой компании, а продукт еще даже официально не планируют показывать. Осталось ждать анонса и реальных характеристик.