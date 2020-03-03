Nokia 9.2 PureView получит квадро-камеру

2020-03-03, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Nokia 9.2 PureView; [88]
В сети появились концепт-рендеры флагманского смартфона Nokia 9.2 PureView.

Судя по изображению, смартфон Nokia 9.2 PureView получит стеклянный корпус синего цвета. На дисплей смартфона нету вырезов и отверстий для фронтальной камеры. На задней части корпуса смартфона есть выступ по центру с квадро-камерой, чуть ниже разместили LED-вспышку.

Информации о смартфоне не так много, смартфону Nokia 9.2 PureView приписывают новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 со встроенным модем для сети пятого поколения 5G.

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