В сети появилась информация о том, что гаджет Nokia 9 покажут в сентябре этого года. Дело в том, что пользователи ожидали флагман компании на выставке MWC 2018, но его там не показали, теперь вот обещают на IFA 2018 продемонстрировать. Учитывая, что большинство конкурентов показывают свои гаджеты уже сейчас, не совсем понятно почему производитель оттягивает момент официального анонса. С другой стороны, производитель вполне мог бы показать смартфон, пусть и не в готовом состоянии, а потом уже выпустил официальный анонс. Все же, ждать до сентября ценители годных продуктов не будут, уже сейчас есть что покупать. А в сентябре нам еще яблочная компания планирует показать свое устройство, так что весь рынок будет смотреть именно в этом направлении. Мне лично кажется, что это не совсем правильная стратегия.