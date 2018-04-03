Nokia 9 с тремя камерами засветился на рендере

В сеть утекли промо-материалы с подробными характеристиками и рендером смартфона Nokia 9, который еще не был представлен официально. Итак, главной особенностью устройства станет основная камера с тремя модулями: 41-Мп с переменной светосилой f/1.5-2.4 (как в Samsung Galaxy S9), оптической стабилизацией, 1,4-мкм пикселями и комбинированной вспышкой (ксенон+светодиод), 20-Мп телефото-объектив с апертурой f/2.4 и 9,7-Мп монохромный. Фронтальная камера получит 21-Мп сенсор с большими пикселями (1,4 мкм).

Также смартфон оснастят корпусом, задняя панель которого будет выполнена из керамики и украшена 18-каратным золотом, 6,01-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, процессором Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3900 мАч с быстрой и беспроводной зарядкой, защитой по стандарту IP68 и Android 8.1 Oreo в рамках программы Android One. Первое апреля уже прошло, однако данная утечка выглядит как чья-то шутка. Больше всего смущают 41 Мп по 1,4 мкм в основном модуле камеры. Что до остальных характеристик, то они больше похожи на правду.