Nokia C01 Plus оценен в 6500 рублей

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов начального уровня моделью Nokia C01 Plus, которая уже доступна для российского предзаказа по цене в 6500 рублей. Новинку оснастили 5,35-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720:1440 пикселей, основной камерой разрешением 5 Мп и селфи-камерой на 5 Мп, однокристальной системой Unisoc SC9863A, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, съемной батареей ёмкостью 3000 мАч, поддержкой сотовых сетей 4G LTE, адаптером беспроводной связи Bluetooth 4.2, FM-радио, 3,5-мм разъемом для наушников, портом Micro-USB, габаритами 148:71,8:9,3 мм, массой 157 граммов и предустановленной операционной системой Android 11 Go.