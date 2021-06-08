Nokia C01 Plus оценен в 6500 рублей Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов начального уровня моделью Nokia C01 Plus, которая уже доступна для российского предзаказа по цене в 6500 рублей. Новинку оснастили 5,35-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720:1440 пикселей, основной камерой разрешением 5 Мп и селфи-камерой на 5 Мп, однокристальной системой Unisoc SC9863A, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, съемной батареей ёмкостью 3000 мАч, поддержкой сотовых сетей 4G LTE, адаптером беспроводной связи Bluetooth 4.2, FM-радио, 3,5-мм разъемом для наушников, портом Micro-USB, габаритами 148:71,8:9,3 мм, массой 157 граммов и предустановленной операционной системой Android 11 Go. Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов начального уровня моделью Nokia C01 Plus, которая уже доступна для российского предзаказа по цене в 6500 рублей. Новинку оснастили 5,35-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720:1440 пикселей, основной камерой разрешением 5 Мп и селфи-камерой на 5 Мп, однокристальной системой Unisoc SC9863A, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, съемной батареей ёмкостью 3000 мАч, поддержкой сотовых сетей 4G LTE, адаптером беспроводной связи Bluetooth 4.2, FM-радио, 3,5-мм разъемом для наушников, портом Micro-USB, габаритами 148:71,8:9,3 мм, массой 157 граммов и предустановленной операционной системой Android 11 Go. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: 2021-06-08 . Продукт - Nokia C01 Plus ; Комментарии и отзывы Nokia C01 Plus

В новых смартфонах OnePlus появится килл...

Если вы следите за рынком современных технологий, то знаете, что в последнее время криптовалюта стала оче... Если вы следите за рынком современных технологий, то знаете, что в последнее время криптовалюта стала оче...

Oppo Reno5 F оценен в 290 долларов...

Компания OPPO провела полноценный анонс смартфона Reno5 F, который не имеет поддержки мобильных сетей 5G.... Компания OPPO провела полноценный анонс смартфона Reno5 F, который не имеет поддержки мобильных сетей 5G....

Одноплатный ПК DFI CS551 получил функцию...

Компания DFI пополнила ассортимент 3,5-дюймовых одноплатных компьютеров моделью CS551, которая может рабо... Компания DFI пополнила ассортимент 3,5-дюймовых одноплатных компьютеров моделью CS551, которая может рабо...

Игровые внешние диски Seagate FireCuda G...

Seagate представила два новых внешних накопителя для игр. Внешние диски FireCuda Gaming Hard Drive и Fire... Seagate представила два новых внешних накопителя для игр. Внешние диски FireCuda Gaming Hard Drive и Fire...

Samsung Galaxy S21 FE засветился на офиц...

В сети появилось очередное доказательство существования смартфона Samsung Galaxy S21 FE, который придет н... В сети появилось очередное доказательство существования смартфона Samsung Galaxy S21 FE, который придет н...

OPPO Reno5 A станет еще одной моделью в ...

Бренд OPPO уже выпустила несколько смартфонов серии Reno5. Теперь в сети появились рендеры ещё одного сма... Бренд OPPO уже выпустила несколько смартфонов серии Reno5. Теперь в сети появились рендеры ещё одного сма...

Google готовит разработчиков ПО к складн...

Изначально, когда компания Samsung только начала работу в направлении создания складного смартфона, компа... Изначально, когда компания Samsung только начала работу в направлении создания складного смартфона, компа...