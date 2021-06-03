Nokia C20 Plus выйдет в конце июня

Сегодня HMD Global официально подтвердила, что анонсирует новый смартфон под названием Nokia C20 Plus в 10 часов утра (по местному времени) 11 июня в Китае. Компания также поделилась рендером телефона, чтобы продемонстрировать его заднюю часть. На опубликованном постере смартфона Nokia C20 Plus изображен корпус камеры круглой формы и светодиодная вспышка на текстурированной задней части. На левом краю устройства есть слот для SIM-карты, а на правой грани расположена качелька регулировки громкости и кнопка питания. Более того, на верхней части смартфона расположен 3,5-мм аудиоразъем. Дизайн задней панели полностью совпадает с просочившейся схемой, которую публиковали инсайдеры в прошлом месяце.

Более того, если верить слитой информации, C20 Plus в Geekbench показал 3 ГБ оперативной памяти и поддержку операционной системы Android 11. В списке характеристик также указано, что он работает на чипсете Unisoc, который имеет четыре ядра с тактовой частотой 1,20 ГГц и четыре других ядра с тактовой частотой 1,60 ГГц. Вероятно, в телефоне стоит чип Unisoc SC9863A начального уровня — других чипов под данные характеристики нет. Вероятно, это будет достаточно доступный смартфон, так как производитель решил использовать предельно простой процессор, о котором многие даже не знают. Но, с другой стороны, это отличная возможность получить доступный смартфон от известного бренда и, возможно, получать патчи безопасности в течение ближайших пару лет.
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