Nokia X5 смартфон получил двойную тыльную камеру

Компания Nokia выпустит полноэкранный смартфон. Габариты изделия: 8 x 71,98 x 149,51 мм при массе 160 г. В Китае версия «3+32 Гб» оценена в 148 долларов, а «4+64 Гб» – в 208 Габариты изделия: 8 x 71,98 x 149,51 мм при массе 160 г. В Китае версия «3+32 Гб» оценена в 148 долларов, а «4+64 Гб» – в 208В основе девайса лежит 8-ядерный (2 ГГц) чипсет MediaTek Helio P60. Основная камера получила 13- и 4-мегапиксельный модули, а фронтальная – 8-мегапиксельный. Разрешение 5,86-дюймового дисплея (19:9) - 720 х 1520 точек (HD+). О стоимости смартфона пока неизвестно.