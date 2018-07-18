Nokia X5 вышла в свет

Некоторое время назад компанию Nokia возродили, но у нее были явные проблемы с продажами — слишком дорогие смартфоны при довольно низкой производительности не давали компании выйти на рынок с хорошими продажами. Однако, теперь выпустили Nokia X5 и он действительно может порадовать вас своими возможностями, производительностью и дизайном. Стоимость продукта составляет 150 долларов — это вполне адекватно для современного рынка. Конечно, китайские аналоги при такой стоимости уходят на задний план — зачем платить за малоизвестный бренд, когда можно взять Nokia и порадовать себя действительно качественным продуктом. Будем надеяться, что производитель и для России покажет достойную цену. Обычно доллары как-то неправильно переводят в рубли и получается не очень круто.