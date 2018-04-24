Nokia X6 получит две версии с разными процессорами

В сети появилась информация о смартфоне среднего уровня Nokia X6, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат получит две модификации с процессорами MediaTek Helio P60 или Snapdragon 636. Также сообщается о 5,8 дюймовом дисплее с соотношением сторон 19:9, 4/6 ГБ оперативной памяти, основной сдвоенной камере с оптикой Zeiss, а также предустановленной операционной системе Android Oreo. Цена смартфона составит 250-285 долларов в зависимости от модификации. Официальный анонс должен состояться уже 27 апреля.