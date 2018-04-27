Nokia X6 выглядит странно

В интернете появились достаточно интересные фотографии мобильного телефона Nokia X6. Если верить утечке, а она достаточно слабенькая, то данный смартфон будет первым в арсенале производителя со вставкой в верхней части дисплея. Учитывая, что каждый второй смартфон на рынке сейчас получает точно такие же характеристики и дизайнерские решения, вполне верю, что и Nokia пойдет на поводу у трендов. Другое дело, что это может не особо понравиться потенциальным покупателям, так как они любят бренд за его уникальный дизайн и стиль, а купить вариант со вставкой в верхней части дисплея может буквально каждый второй пользователь в Китае за небольшие деньги. Будем следить за ситуацией и надеяться, что хоть кто-то на этом рынке не будет бездумно копировать яблочный флагман. Хотя, это весьма слабая надежда.