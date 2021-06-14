Nokia XR20 готовится к релизу

Еще в апреле HMD Global представила серию смартфонов Nokia X, которая состояла из моделей Nokia X10 и Nokia X20. А согласно новой информации от достаточно авторитетных источников, компания вскоре может выпустить третью модель из этой серии под названием Nokia XR20. Новый смартфон Nokia серии X, разработанный HMD Global, был протестирован в Geekbench (об этом сообщило издание 91Mobiles), так что на текущий момент у пользователей есть определенный список характеристик новинки. Судя по списку, устройство будет называться Nokia XR20 и будет оснащено тем же чипсетом, что и у доступных Nokia X10 и Nokia X20. Согласно Geekbench, предстоящий Nokia XR20 будет работать под управлением Android 11 и будет поставляться с Qualcomm Snapdragon 480 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти.

Вероятно, производитель на момент релиза представит несколько вариантов оперативной памяти, но пока что это просто слухи. Благодаря этому чипу устройство будет поддерживать подключение 5G, но мы не ожидаем, что он будет стоить дешевле, чем другие телефоны Snapdragon 480 на рынке. Более того, на данный момент неизвестно, чем Nokia XR20 будет отличаться от Nokia X20. Это может быть как лучшая версия, так и упрощённый вариант. К сожалению, пока что говорить о будущем анонсе не приходится, так как производитель не планирует никаких презентаций на ближайшее время. Видимо, ожидать свежий смартфон стоит уже осенью текущего года, а пока что довольствуемся лишь инсайдами и новостями.
Комментарии и отзывы Nokia XR20
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