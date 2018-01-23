Nokia готовит новый смартфон

Появилась информация о том, что компания Nokia планирует выпустить в продажу смартфон сразу с пятью камерами. Пока что это только слух, и достаточно дикий, но если на рынке уже есть смартфоны с четырьмя камерами, а такие есть, то почему не сделать три на тыльной стороне? Все же, это будет крутой пиар для своего продукта - пользователи любят все новое и классное, пусть у этого нового может и не быть практического применения. Так же стоит отметить, что помимо пяти камер данных о других возможностях продукта нет, то есть на данный момент это полностью темная лошадка и сказать наверняка будет ли это флагман или просто камерофон никто не может. Но, мы будем ждать релиза и обязательно расскажем вам все самое интересное, плюс если гаджет покажут в России, то сразу можно будет получить детальный анализ.