Nokia покажет новые смартфоны

На просторах интернета появилась новость о том, что компания Nokia готовится показать свои новые смартфоны уже совсем скоро. Если верить информации сетевых источников, данная компания уже 6 июня будет отправлять свои смартфоны в анонс, а релиз состоится немного позже. Информации о самих смартфонах не так уж много, так как китайцы сейчас не так интересны аудитории, чтобы кто-то сливал о них информацию. Но, видимо, Nokia покажет несколько устройств из разных ниш и тем самым привлечет внимание аудитории. Например, стоит ожидать более-менее доступного смартфона с тремя основными камерами. Будем надеяться на адекватные цены и интересные гаджеты, ведь раньше Nokia демонстрировала довольно неплохие решения за свои деньги.