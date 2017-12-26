Nokia поставила за квартал 16 млн сотовых аппаратов

Согласно данным компании Counterpoint Research, компания Nokia поставила в третьем квартале 2017 года 16,3 млн устройств. Это восьмой результат среди всех производителей. Стоит заметить, что речь идет как о смартфонах, так и обычных телефонах. Например, смартфонов Nokia в течение третьего квартала было отгружено 2,8 млн штук, что соответствует 16-й позиции в рейтинге. А вот сотовых телефонов под маркой Nokia было отгружено 13,5 млн штук, что позволило финнам занять третьем месте в списке крупнейших поставщиков. Напомним, что правами на разработку и продажу мобильных устройств под маркой Nokia обладает финская компания HMD Global.