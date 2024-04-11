Nokia представила сразу три новых телефона

Сегодня финская компания Nokia официально представила три новых аппарата, которые при этом не являются смартфонами. Новинки представляют собой современную интерпретацию классических моделей – Nokia 6310 (2024), 5310 (2024) и 230 (2024). Например, Nokia 6310 (2024) отдалённо похож на модель 6310, которую выпустили в 2021 году, но теперь материнская компания HMD увеличила ёмкость аккумулятора до 1450 мАч и добавила порт USB Type-C. Остальные характеристики остались прежними — VGA-камера со вспышкой на задней панели, 2,8-дюймовый ЖК-дисплей, два слота для SIM-карт и дополнительный слот для карт microSD.

В Nokia 5310 (2024) компания HMD решила сохранить общий дизайн, который изначально представили в модели 5310 (2020). Но новый телефон стал больше — он стал выше и шире, чтобы вместить более ёмкий аккумулятор на 1450 мАч. Кроме того, теперь в телефоне используется процессор Unisoc 6531F, тогда как ранее производитель предпочитал процессоры компании MediaTek. Nokia 230 (2024) получил схожий дизайн с оригинальной моделью, но теперь у телефона совершенно новый аккумулятор. Размеры корпуса остались точно такими же, как у телефона, выпущенного в 2015 году, плюс производитель оставил тот же 2,8-дюймовый ЖК-дисплей с TFT-матрицей на 65 тысяч цветов. Основное отличие — аккумулятор на 1450 мАч и порт USB Type-C. И, конечно, все новые телефоны стоят достаточно адекватных денег, они крайне доступные и позволяют работать на одном заряде батареи достаточно длительное время.