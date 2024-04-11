Nokia представила сразу три новых телефона

Сегодня финская компания Nokia официально представила три новых аппарата, которые при этом не являются смартфонами. Новинки представляют собой современную интерпретацию классических моделей – Nokia 6310 (2024), 5310 (2024) и 230 (2024). Например, Nokia 6310 (2024) отдалённо похож на модель 6310, которую выпустили в 2021 году, но теперь материнская компания HMD увеличила ёмкость аккумулятора до 1450 мАч и добавила порт USB Type-C. Остальные характеристики остались прежними — VGA-камера со вспышкой на задней панели, 2,8-дюймовый ЖК-дисплей, два слота для SIM-карт и дополнительный слот для карт microSD.

В Nokia 5310 (2024) компания HMD решила сохранить общий дизайн, который изначально представили в модели 5310 (2020). Но новый телефон стал больше — он стал выше и шире, чтобы вместить более ёмкий аккумулятор на 1450 мАч. Кроме того, теперь в телефоне используется процессор Unisoc 6531F, тогда как ранее производитель предпочитал процессоры компании MediaTek. Nokia 230 (2024) получил схожий дизайн с оригинальной моделью, но теперь у телефона совершенно новый аккумулятор. Размеры корпуса остались точно такими же, как у телефона, выпущенного в 2015 году, плюс производитель оставил тот же 2,8-дюймовый ЖК-дисплей с TFT-матрицей на 65 тысяч цветов. Основное отличие — аккумулятор на 1450 мАч и порт USB Type-C. И, конечно, все новые телефоны стоят достаточно адекватных денег, они крайне доступные и позволяют работать на одном заряде батареи достаточно длительное время.
Выход смартфонов Huawei P70 отложили до апреля …
Компания Huawei приняла решение отложить релиз флагманской линейки P70 с марта на апрель этого года. Об э…
Смартфон Tecno Camon 30 показали на фото…
Африканское издание Tech Arena24 опубликовало первые фотографии и подробности о характеристиках смартфона…
Samsung Care Plus предлагает бесплатную замену батареи…
Владельцы устройств Samsung Galaxy, которые пользуются программой Samsung Care Plus, сегодня получили пор…
Samsung Galaxy M15 5G получил аккумулятор на 6000 мАч…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M15 5G, одной из особенностей которой ст…
Huawei P70 протестировали в бенчмарке …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился результатами тестирования смартфонов серии Huawei …
Смартфон Xiaomi 14 выходит в России …
Отечественный оператор МТС начал принимать предварительные заказы на флагманский смартфон Xiaomi 14, кото…
Китайскую версию OnePlus 12 блокируют в других странах…
Заказав китайскую версию смартфона, пользователи из других стран рискуют получить блокировку некоторых фу…
Xiaomi 14 Ultra мгновенно стал хитом продаж …
Компания Xiaomi в лице одного из руководителей Ван Сяояня отчиталась об успехах только что представленног…
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor