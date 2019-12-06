Nokia выпускает 55-дюймовый 4K Android-телевизор со звуком JBL

Nokia сотрудничает с Flipkart, чтобы запустить первый в мире смарт-телевизор под брендом Nokia в Индии. По цене 588 долларов США, новый 55-дюймовый 4-светодиодный телевизор Nokia Smart оснащен Android 9 Pie и двумя 24-ваттными встроенными динамиками со звуком JBL . Телевизор включает в себя поддержку DTS TruSurround и Dolby Audio, чтобы улучшить общее впечатление от просмотра. Nokia Smart TV оснащен четырехъядерным процессором и графическим процессором Mali 450 в сочетании с 2,25 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ.

Nokia Smart TV предлагает превосходное визуальное восприятие с передовыми технологиями, такими как интеллектуальное затемнение, которое помогает производить более глубокий черный цвет благодаря точному управлению подсветкой.

55-дюймовый дисплей на телевизоре также поддерживает широкую цветовую гамму, также используется технология MEMC для устранения размытости и дрожания.