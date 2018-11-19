Nook Tablet 10.1 официально получает зарядную станцию ​​и клавиатуру

Barnes & Noble представила свой последний планшет Nook 10.1 в начале этого месяца, который продается за $ 129.99. Устройство поступило в продажу на прошлой неделе. Компания предлагает пару полезных аксессуаров, которые превращают то, что кажется просто электронной книгой, в развлекательную станцию ​​и даже в мобильный офис. Эта новая зарядная док-станция и клавиатура.

Smart Folio Cover с клавиатурой продается за $ 39,95. Подобно другим комбинациям с крышкой-клавиатурой, устройство питается от магнитного соединения с планшетом, а это значит, что нет необходимость зарядки или раздражающих Bluetooth-соединений. Так же оснащена регулируемым шарниром, поэтому вы можете работать с устройством под любым углом. Магнитная вкладка гарантирует, что крышка остается плотно закрытой, когда планшет не используется, и дисплей отключается, чтобы сохранить заряд батареи в тот момент, когда крышка закрыта.

Barnes & Noble также имеет зарядную док-станцию, доступную только для планшета Nook 10.1. Цена $ 34,95.