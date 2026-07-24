HONOR Robot Phone первым получит новый логотип компании

Во время анонса смартфона HONOR Robot Phone компания презентовала свой новый логотип. Помимо буквенного бренда, теперь у китайской производителя будет и графический символ, HONOR Ring. Новый слоган – Dare to be. Что касается Robot Phone, HONOR обещает изменить с ним отраслевые стандарты и сломать устоявшуюся форму смартфонов.

По предварительным данным, устройство оснастят 4D-механическим подвесной основной камеры, вращающимся на 360 градусов и отслеживающий лицо пользователя, уровнем стабилизацией CIPA 5.5, 200-Мп главным модулем с оптикой со светосилой F/1.6, 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 200-Мп модулем с перископическим телеобъективом, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,3-дюймовым экраном, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Цена смартфона составит 2200 долларов.