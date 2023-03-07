Nothing Phone 2 получит мощный процессор

В сети активно обсуждается информация о смартфоне Nothing Phone 2, который должны отправить в продажу в самое ближайшее время. Стоит отметить, что данный смартфон на самом деле официально производителем не анонсирован и точно сказать когда он отправится в продажу никто не может. Соответственно, к любой информации относительно того, что этот смартфон получит или не получит в будущем, стоит относиться с осторожностью. Но сегодня в сети появилась информация из официального источника о том, что смартфон получит за основу производительности процессор Snapdragon 8+ Gen 1, то есть модель прошлого поколения. Это тоже флагманское решение, которое легко справляется с поставленными задачами, но стоит понимать, что при этом на рынке есть и более производительная версия чипа.

Впрочем, хотелось бы отметить, что на самом деле производитель ранее использовал процессор среднего класса, так что пользователь получал достаточно низкую производительность. Теперь же процессор будет флагманского уровня, пусть это и не самая свежая модель. Соответственно, можно ожидать повышенную производительность в играх и программах, вероятно, появятся новые функции камеры и многое другое. Это крайне важный апгрейд на самом деле, потому что компания теперь будет конкурировать за топовый сегмент рынка, а здесь оппонентов заметно больше и фишкой с подсветкой пользователя уже не привлечёшь. Придётся работать над оптимизацией, камерой и софтом, чтобы иметь армию фанатов.
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