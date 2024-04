Nothing Phone 3 готовят к официальному анонсу

В последнее время компания Nothing выпустила сразу несколько довольно интересных продуктов с приятным соотношением цены и производительности, что позволило бренду существенно расширить свою аудиторию фанатов со всего мира. Например, недавно выпущенный Nothing Phone 2a является крайне популярным на рынке смартфоном с приличным перечнем преимуществ и привлекательной стоимостью. И, судя по информации специалистов, смартфон Nothing Phone 3 тоже представят в ближайшем будущем.

Информационное издание Android Headlines сообщает, что при изучении базы данных смартфонов, получивших сертификат перед продажей, наткнулось на упоминание смартфона Nothing Phone 3. Соответственно, можно с с уверенностью сказать, что устройство будет представлено в ближайшем будущем. При этом нужно понимать, что никаких точных характеристик смартфона никто не сообщал, нет никаких данных о возможностях новинки или сроках продажи — есть только данные о том, что такой смартфон существует и его готовят к релизу, но не более того. Соответственно, порадовать фанатов производительным процессором или чем-то в таком духе пока что не выйдет. Кроме того, стоит понимать, что производитель никогда не гонялся за флагманскими процессорами, отдавая предпочтение более доступным решениям. Это значит, что в ближайшем будущем, вероятно, стоимость смартфона останется на доступном уровне, но и ожидать топового чипа в данном направлении явно не стоит — этого не случится.