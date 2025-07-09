Nothing Phone (3) не получил топовый чип из-за его цены

Руководитель по ИИ-компонентам компании Nothing, Селим Бенайят, в беседе с журналистом TechRadar объяснил, почему Nothing Phone (3) получил процессор Snapdragon 8s Gen 4, а не топовый Snapdragon 8 Elite. Напомним, ранее представитель Qualcomm подтвердил, что их флагманский чип текущего поколения подорожал по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3 из-за использования собственных ядер Oryon, которые обеспечивают оптимальный баланс производительности и энергоэффективности. Однако за эти преимущества пришлось дорого заплатить — по разным оценкам, стоимость Snapdragon 8 Elite может достигать 240 долларов за штуку, хотя некоторые источники называют сумму ближе к 200 долларам. Как бы там ни было, производители смартфонов остались не в восторге от такой цены — и Nothing не стала исключением.

Поскольку компания не получила никаких льготных условий, было принято решение использовать более доступный Snapdragon 8s Gen 4. «С точки зрения продукта, мы считаем, что можем обеспечить тот пользовательский опыт, к которому стремимся, с помощью Snapdragon 8s Gen 4 и других компонентов Phone (3). Конечно, это выгоднее и с точки зрения себестоимости. Но в целом мы ориентировались не на самые мощные характеристики, а на те, которые действительно нужны для реализации нашей идеи», — отметил Селим. Он также добавил, что при обсуждении приоритетов в разработке будущих смартфонов Nothing команда всегда единогласно отказывается от погони за самым новым и мощным процессором.
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