Nothing Phone 4b протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nothing Phone (4b), который будет представлен уже 7 июля. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с максимальной частотой 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 1088 и 3155 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Предполагается, что аппарат получит фирменный прозрачный корпус, очередную версию подсветки Glyph и одинарную тыльную камеру, что позволит сделать смартфон доступнее.