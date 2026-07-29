Nothing готовится к релизу своих умных часов

Компания Nothing, похоже, готовится закрыть один из главных пробелов в своей продуктовой линейке. Согласно новой утечке, производитель работает над своими первыми умными часами под основным брендом Nothing, а их презентация якобы запланирована на сентябрь. Хотя официальных подробностей пока нет, свежая информация позволяет получить первое представление о будущем устройстве. Ожидается, что новинка получит фирменный дизайн с элементами прозрачной конструкции, который стал одной из ключевых особенностей смартфонов и аудиоустройств компании. Также сообщается, что часы выйдут только на отдельных рынках и будут стоить менее 300 долларов.

Технические характеристики устройства пока неизвестны, однако такая цена указывает на то, что Nothing может ориентироваться на премиальный сегмент умных часов, а не на доступную категорию, которую сейчас занимает суббренд CMF. До этого Nothing развивала направление носимых устройств именно через CMF, выпустив CMF Watch Pro 2 и CMF Watch 3 Pro. Эти часы оснащены AMOLED-дисплеями, встроенным GPS, поддержкой Bluetooth-звонков, функциями отслеживания здоровья и аккумуляторами с продолжительным временем работы. Если будущие часы Nothing действительно займут более дорогой ценовой сегмент, устройство может получить Wear OS и составить прямую конкуренцию другим премиальным моделям на рынке. Однако пока это остаётся лишь предположением, так как ранее компания работала всё же над более доступными продуктами.
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