Nothing представила Phone (2a) Special Edition

Сегодня новая цветовая гамма для смартфона Nothing Phone (2a), которую компания активно рекламировала в социальных сетях несколько дней назад, теперь официально представлена. Речь идёт о смартфоне Nothing Phone (2a) Special Edition — это тот же смартфон, что и оригинальная модель, только в данном случае устройство получило приличное количество цветов на корпусе. В этот раз производитель задействовал красные, жёлтые и синие акценты, тогда как обычно у производителя всего один основной цвет корпуса. Тем не менее, прозрачность тыльной панели остаётся ключевым элементом дизайна, благодаря которому компания Nothing в целом привлекает к себе внимание.

«Мы очень рады представить Phone (2a) Special Edition. Это первый продукт, расширяющий нашу палитру цветов», — заявил представитель компании. Кроме того, стоит отметить, что смартфон Phone (2a) Special Edition доступен с к приобретению с сегодняшнего дня, но только в ограниченном количестве и только на официальном сайте Nothing. Данный гаджет с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит 380 долларов и за эти деньги предложение действительно интересное. Впрочем, помимо специальной цветовой гаммы, эта модель идентична оригинальному смартфону Phone (2a). Гаджет получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080x2412 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессор Dimensity 7200 Pro, основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией и Android 14. За свои деньги это отличный набор функций.
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