Nothing представила Phone 3A и Phone 3A Pro

Компания Nothing представила смартфоны 3A и 3A Pro, сохранив фирменный стиль из прошлых поколений — новые устройства получили более мощное железо по сравнению с Phone 2A, обновлённые камеры и свежую функцию Essential Space. Она позволяет удобно хранить и систематизировать скриншоты, голосовые заметки и фотографии с помощью специальной кнопки. Стоимость смартфонов начинается от 379 долларов за 3A и 459 долларов за 3A Pro, что делает их привлекательными предложениями в среднем ценовом сегменте. Главное различие между моделями — камеры, что заметно сразу. Суть в том, что 3A Pro получил круглой формы модуль с 3-кратным перископическим телеобъективом, тогда как 3A оснащен стандартным 2-кратным зумом. Оба устройства предлагают 50-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1.8 и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Телеобъективы также используют сенсор на 50 Мп для кроп-зума без потери качества — 4-кратный у 3A и 6-кратный у 3A Pro. Обе модели довольно габаритные — с 6,77-дюймовыми экранами, а 3A Pro ощущается особенно массивным из-за выступающего модуля камеры. Дизайн с полупрозрачной задней панелью придаёт устройствам характерный внешний вид, однако выступающий модуль 3A Pro может показаться неудобным в использовании. Внутри смартфонов — чип Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища для личного контента, что делает их весьма конкурентоспособными среди представителей среднего класса.