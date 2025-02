Nothing раскрыла дизайн Phone (3a) Pro

Компания Nothing готовится к запуску серии смартфонов (3a) уже 4 марта, но компания уже сейчас начала раскрывать некоторые детали о новых моделях гаджетов. Например, в свежем видео дизайнеры Nothing подробно рассказали о процессе разработки новых смартфонов. Одним из главных нововведений Nothing Phone (3a) Pro станет перископическая камера с 3-кратным зумом. И представители компании заявили, что перископическая камера стала настоящим вызовом, так как она занимает больше места, чем обычный модуль. В ходе разработки было протестировано множество вариантов расположения камеры, и в видео объясняется, почему был выбран именно финальный дизайн, который на данный момент очень активно обсуждают на просторах интернета. Далеко не всем пользователям понравился тот факт, что камеры расположены очень странно — не так, как фанаты привыкли.

Но, как оказалось, это абсолютно вынужденная мера, на которую компании пришлось пойти. Ещё одно нововведение — физическая кнопка камеры. Дизайнеры рассматривали возможность добавить на неё красную точку, которая соответствует фирменному стилю Nothing, но отказались от этой идеи, так как она не сочеталась бы со всеми цветовыми вариантами. В итоге кнопка получила глянцевое покрытие, которое выделяет её визуально, но позволяет сохранять цветовую гармонию. Обновилась и Glyph-интерфейс — он по-прежнему состоит из трёх основных сегментов, но каждый из них предлагает больше возможностей для настройки.