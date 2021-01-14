Ноутбук ASUS BR1100 получил защиту от воды

Компания ASUS пополнила ассортимент защищенных ноутбуков моделью BR1100, которая предназначена для школьников. Новинку оснастили 11,6-дюймовым дисплеем с широкими рамками и вариантом, который может трансформироваться в планшет, а также предлагает поддержку специального пера с 4096 уровнями силы нажатия, чипами Intel Celeron N4500 или Pentium Silver, 16 ГБ оперативной памяти, модулем eMMC до 128 ГБ или твердотельным накопителем М.2 до 1 ТБ, защитой от падений с высоты до 120 см, клавиатурой с защитой от пролитой жидкости, рамкой с антибактериальным покрытием BacGuard, интерфейсами USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A и HDMI, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 6 и опциональной поддержкой 4G/LTE. Старт продаж ноутбука намечен на первый квартал этого года.