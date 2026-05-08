Ноутбук ASUS ExpertBook Ultra на Core Ultra X7 358H появился в продаже

Компания ASUS выпустила в продажу ноутбук ExpertBook Ultra, который оценен в 3600 долларов на дебютном американском рынке. Новинка характеризуется 16-ядерным процессором Intel Core Ultra X7 358H с тактовой частотой до 4,8 ГГц, нейропроцессором Intel AI Boost NPU с производительностью до 50 TOPS и встроенной графикой Arc B390, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X, SSD-накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 на 1 ТБ, 14-дюймовым сенсорным Tandem OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, пиковой яркостью HDR 1400 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus с матовым покрытием, батареей ёмкостью 70 Втч, комплектной зарядкой мощностью 90 Вт, корпусом массой 1,1 кг с износостойким нанокерамическим покрытием, шестью динамиками с поддержкой Dolby Atmos, веб-камерой Full HD с ИК-модулем, интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-A, Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.