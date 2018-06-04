Ноутбук ASUS ROG GL504 наделена клавиатурой с многоцветной подсветкой

Компания ASUS готовит к выпуску портативный 15,6-дюймовый компьютер ROG GL504 с разрешением 1920 на 1080 пикселей. За производительность устройства будет отвечать шестиядерный процессор Intel Core i7-8750H поколения Coffee Lake-H. Экран игрового ноутбука ASUS ROG GL504 обладает частотой обновления 144 Гц. Новинка также будет наделена клавиатурой с многоцветной подсветкой. В качестве ОС выступит Windows 10. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth. О стоимости устройства пока не сообщается.