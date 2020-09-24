Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 ACRONYM оснащен 8-ядерным процессором AMD Ryzen 9

ASUS Republic of Gamers начала сотрудничество с ACRONYM, дизайнером одежды. В рамках сотрудничества будет выпущен ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 ACRONYM.

Ультратонкий ноутбук Zephyrus G14 имеет 14-дюймовый экран с IPS-матрицей. Разрешение экрана QHD с технологией Panatone Validated. Он подходит для повседневных задач, игр и работы.

Zephyrus G14 может похвастаться мощным 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 4900HS и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2060.

Отличительной особенностью ноутбука является клавиатура с разноцветными клавишами, оригинальный шрифт и многое другое.

ROG ZEPHYRUS G14 ACRNM RMT01 смелое решение сочетающий в себе стиль и высокую производительность. Ноутбук будет доступен в ближайшее время по цене 2499,99 долларов.