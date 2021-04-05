Ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 получит CPU Intel Core i9-11900H

В базах данных сразу нескольких регуляторов появились сведения об игровом ноутбуке ASUS с кодовым наименованием GU603H. Предполагается, что речь идет о модели ROG Zephyrus M16. Ноутбук должен получить 16-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 144 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, восьмиядерный чип Intel Core i9-11900H поколения Tiger Lake с поддержкой многопоточности и тактовой частотой от 2,5 ГГц до 4,9 ГГц, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ памяти, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ. Цена ноутбука составит примерно 1800 евро. Отметим, что приведенные здесь процессор и графический адаптер пока еще не были представлены официально.

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