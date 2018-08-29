Ноутбук Acer Chromebook 514 оценен в 350 евро

Компания Acer поделилась информацией о хромбуке Chromebook 514, полноценный анонс которого состоится на выставке IFA 2018. Сам производитель позиционирует новинку как решение с некоторыми особенностями моделей премиум-класса. Например, здесь имеется полностью металлический корпус и стекло Corning Gorilla Glass, защищающее тачпад. Также сообщается 14-дюймовом IPS-дисплее (есть опция с сенсорной панелью), клавиатуре с подсветкой, двух портах USB Type-C, двух USB Type-A, слоте для карт памяти microSD, web-камере с поддержкой HDR и цене базовой версии – 350 евро. Остальные подробности будут объявлены в ближайшее время.