Ноутбук Acer Chromebook Spin 311 оценен в $400

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Chromebook Spin 311, которая предназначена для использования в сфере образования. Новинка характеризуется предустановленной Chrome OS, 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366:768 пикселей и поддержкой сенсорного ввода, вращающейся 360 градусов крышкой, антибактериальным покрытием Antimicrobial Corning Gorilla Glass, восьмиядерной платформой MediaTek MT8183 с графикой Mali G72, 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ флеш-памяти eMMC, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 (R723T) или Wi-Fi 5/Bluetooth 4.2 (R722T), стереодинамиками, а также интерфейсами USB Type-C и USB 2.0 Type-A. Цена на хромбук стартует с 400 долларов.